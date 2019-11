Jean-Claude Juncker emocionou-se ao despedir-se no parlamento europeu

Presidente da Comissão Europeia vai ser operado a um aneurisma, e aproveitou o último discurso no parlamento europeu para fazer as suas despedidas políticas. O luxemburguês acumulou vários problemas físicos ao longo do último mandato.

Sobre "Jornal das 8"