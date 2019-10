Justiça espanhola reativou mandado de detenção de Puigdemont

A justiça espanhola reativou, entretanto, o mandado europeu de detenção de Carles Puigdemont, exilado na Bélgica desde 2017. O novo pedido de extradição do antigo presidente do governo da Catalunha coincide com a condenação de nove políticos independentistas. As penas de prisão variaram entre os 9 e os 13 anos.

