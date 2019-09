Uma fotografia do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, a utilizar maquilhagem para escurecer a pele foi revelada pela revista Time. A fotografia é de 2001 e foi tirada durante uma festa com o tema “Noites Árabes” numa escola privada onde Trudeau foi professor.

Justin Trudeau, que está em campanha para a reeleição, confirmou que a fotografia é real e que ele estava mascarado de Aladino.

A fotografia apareceu no anuário de 2000-01 da academia West Point Grey, em Vancouver, e foi encontrada por um empresário de Vancouver que a viu em julho e achou que devia ser tornada pública, revela a revista Time.