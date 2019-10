Líder do Estado Islâmico fez-se explodir com os três filhos

Donald Trump anunciou a morte do líder do autoproclamado Estado Islâmico, que nos últimos anos chegou a controlar um território do tamanho do Reino Unido.

Abu Bakr al-Baghdadi fez-se explodir num túnel com três dos seus filhos durante uma operação das forças especiais americanas no noroeste da Síria.

Sobre "Jornal da Uma"