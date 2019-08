Os representantes das sete maiores potências industriais do mundo estão reunidos em França. O grupo do G7 vai discutir o impasse comercial entre os Estados Unidos e a China, a possível recessão mundial, o Brexit, o Irão e os fogos na Amazónia, que entraram na agenda nas últimas horas. Antes do encontro conjunto desta noite, decorreram, durante a tarde, vários encontros bilaterais. Com a chegada dos líderes mundiais a Biarritz, multiplicam-se as manifestações de grupos ativistas.