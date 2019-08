Donald Trump e Emanuel Macron admitem a possibilidade de uma reunião com o presidente iraniano, nas próximas semanas. Declarações ditas no conferência de imprensa final do G7, em Biarritz, que coincidiu com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão na cidade francesa. O encontro das sete economias mais avançadas do globo resultou ainda em acordos comerciais e em possíveis resoluções para a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.