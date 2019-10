Mais três detidos na investigação dos 39 emigrantes que morreram em camião

A polícia britânica deteve mais três pessoas na investigação sobre os 39 emigrantes que morreram num contentor frigorífico.

Apesar das autoridades terem dito que as vítimas seriam chinesas, suspeita-se agora que poderá haver também cidadãos do Vietname, depois de ter sido revelada uma mensagem em que uma jovem vietnamita diz à mãe estar a morrer com falta de ar, quando tentava chegar ao Reino Unido.

