Manifestantes nos Estados Unidos pedem fim do confinamento

Morreram quase duas mil pessoas em 24 horas devido à Covid-19 nos Estados Unidos. O número total de vítimas mortais é já superior a 40.600.

Donald Trump diz estar perto de um acordo com os democratas para apoiar as empresas e, em alguns estados, dezenas de pessoas têm saído à rua a pedir o fim do confinamento obrigatório e a reabertura da economia.

