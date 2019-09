Manifestações pelo ambiente sucedem-se ao longo do fim de semana em praticamente todo o mundo. Em Paris um grupo de radicais espalhou o caos, a polícia foi obrigada a usar gás lacrimogéneo. Já em Nova Iorque, onde começou a Cimeira pelo Clima da ONU, António Guterres reuniu-se com vários jovens, com uma crítica aos líderes mundiais que falam demasiado e ouvem muito pouco