O Presidente da República foi às Nações Unidas fazer um discurso de defesa do diálogo, no seio das instituições internacionais. Numa altura em que muitos líderes mundiais, como Donald Trump, se afastam destes palcos, o chefe de Estado português deixou na Assembleia-geral da ONU a certeza, de que a solução dos problemas do mundo está em organizações como as Nações Unidas.