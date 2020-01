Medidas de segurança dos militares portugueses no Iraque foram reforçadas

O Ministro da Defesa veio a público reafirmar que os soldados portugueses estão em segurança, depois do ataque iraniano às bases milatares no Iraque, onde estão estacionadas as forças norte-americanas.



O contingente português está destacado na base militar de Besmayah, a 60 quilómetros do centro de Bagdade. A retirada das unidades portuguesas do país está em aberto.

Sobre "Jornal das 8"