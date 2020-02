Mensagem falsa de Whatsapp gera pânico e corrida aos supermercados

Uma mensagem de Whatsapp lançou o pânico no fim de semana, em Milão, e foi um dos motivos para a corrida aos supermercados. As autoridades italianas estão a investigar esta mensagem e pede atenção redobrada com as partilhas na internet. Já nas farmácias, continuam a faltar as más caras, como testemunhou a equipa da TVI em Milão.

