Migrante sírio morre em confrontos com a polícia ao tentar entrar na Grécia

Homem não resistiu aos ferimentos provocados pela intervenção da polícia grega, que impediu a passagem de dezenas de pessoas vindas da Turquia. No mar, a expulsão de um pequeno bote com migrantes, pela marinha grega, resultou na morte de uma criança. Os confrontos na fronteira greco-turca são cada vez mais frequentes e a tensão aumenta, com milhares de refugiados a tentarem chegar à Europa, depois de o presidente turco ter ordenado a reabertura da fronteira. Alertamos para a violência das imagens.

Sobre "Jornal das 8"