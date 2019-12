O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fez um aviso a Portugal sobre as potenciais consequências para a segurança, do investimento chinês, particularmente no que diz respeito às futuras redes de telecomunicação 5G. O alerta foi feito após um encontro com os Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa portugueses, com quem Mike Pompeo se reuniu depois de ter estado também com António Costa.