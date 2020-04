Ministro da Saúde do Brasil ameaça com demissão

O número de mortos e infetados no Brasil continua a crescer de forma exponencial e o país parece não conseguir encontrar uma estratégia unificadora no combate ao novo coronavírus.

Bolsonaro voltou a falar ao país enquanto procura gerir uma crise no seu governo, com a ameaça de demissão do ministro da Saúde.



Sobre "Jornal das 8"