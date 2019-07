Uma das mulheres do emir do Dubai pediu esta quarta-feira a um tribunal britânico que proteja um dos filhos do casal de um casamento forçado. A princesa Haya Bint al-Hussein refugiou-se no Reino Unido com as duas crianças há um mês sob a alegação de que já não se sentia segura junto do marido. Os dois cônjuges lutam agora pela custódia dos filhos, de 7 e 11 anos de idade.