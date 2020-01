Música “We Are The World” foi gravada há 35 anos

Foi do dia 28 de janeiro de 1985, que 45 músicos se juntaram e gravaram o tema “We Are The World”. O objetivo era arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. Michael Jackson, Bob Dylan, Tina Turner e Ray Charles foram alguns dos artistas que participaram nesta iniciativa que acabou por ficar cravada na história mundial.

