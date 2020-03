Número de infetados em Itália já ultrapassa os 1500

O novo coronavírus continua a propagar-se por todo o mundo. Na Europa, o país com mais casos de dia para dia tem sido a Itália. Nas últimas horas, foram confirmadas mais cinco mortes, num total de 34, e o número de infetados ultrapassa já os 1500. No continente europeu, são pouquíssimos os países que escapam ao surto que abrange agora também a República Checa e a Irlanda. China, Coreia do Sul e Irão continuam a ser os casos mais problemáticos.

