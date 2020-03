Número de infetados pelo novo coronavírus aumenta em França e na Alemanha

No espaço europeu, as maiores preocupações estão concentradas em Itália. O número de casos de covid-19 aumentou mais de 50% nas últimas 24 horas. O número de mortes também subiu de 29 para 34. Há agora mais de 1500 pessoas infetadas no país.

A Alemanha e a França também registaram um aumento significativo em matéria de contágio.

