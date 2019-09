Greta Thunberg, jovem ativista contra o aquecimento global, discursou na abertura da Cimeira da Ação Climática, esta segunda-feira em Nova Iorque, a convite do secretário-geral da ONU. António Guterres.

A adolescente sueca, visivelmente emocionada, interpelou os chefes de Estado presentes, questionando a busca do crescimento eterno quando há uma "extinção em massa" a acontecer.

"Como se atrevem", disse duas vezes, sublinhando que deveria estar na escola e não ali, em defesa do ambiente. "Eu não devia estar aqui, eu devia estar na escola, do outro lado do oceano”, afirmou.