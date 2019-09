Um grito emocionado de alerta. Foi assim o discurso da ativista sueca Greta Thurnberg, em

Nova Iorque, que apelou a todas as nações para agirem imediatamente contra as alterações climáticas. As palavras da jovem marcaram o arranque da cimeira de ação climática, onde António Guterres vincou que ainda há tempo para salvar o Planeta.