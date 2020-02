OMS pede esforços na conteção do coronavírus e alerta para "possível pandemia"

A Organização Mundial de Saúde pede aos países que se concentrem na contenção do vírus, mas deixa pela primeira vez o alerta: o mundo deve preparar-se para uma "possível pandemia". A situação agrava-se agora no Médio Oriente. São já nove os países com casos confirmados.

