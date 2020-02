Os médicos heróis que tentam travar o vírus em Whuan

O epicentro desta epidemia de covid-19 é a cidade de Wuhan, na China. Desde o início do surto foram destacados mais de 40 mil profissionais de saúde. A equipa de especialistas da Organização Mundial de Saúde, no terreno, acredita que as medidas de saúde pública tomadas pela China, e a rápida resposta nos hospitais, foram determinantes para que se assista agora a uma desaceleração no crescimento do número de pessoas contagiadas no país. Mais de 36 mil doentes já conseguiram vencer o vírus e passou de 14 para 64% a taxa de doentes em situação crítica que conseguem recuperar.

