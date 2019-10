Pai foge com filho bebé nos braços na Catalunha

No meio do campo de guerra que se tem vivido nos últimos dias nas principais ruas de Barcelona, um pai foi obrigado a abandonar a própria casa e sair com o filho bebé ao colo.

Têm sido vários os incêndios provocados por manifestantes mais radicais e um desses incendios ameaçou a habitação de Josep Suriñach.

As imagens de aflição deste pai foram partilhadas pelo líder dos Cidadãos, Albert Rivera, numa publicação na rede social Twitter, na qual escreveu "não há ditreito".

