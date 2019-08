Os incêndios na Amazónia e as palavras do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estão a suscitar uma onda de indignação nos vários cantos do mundo. Bolsonaro dirigiu-se às organizações ambientalistas, lançando suspeitas de fogo posto. Desde o início do ano e até ao momento, o número de fogos no Brasil aumentou cerca de 83% em relação ao período homólogo do ano passado. São quase 73 mil incêndios desde janeiro. Mais de metade na Amazónia.