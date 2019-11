Papa Francisco dá início a visita de quatro dias ao Japão

Depois de visitar a Tailândia, o Papa aterrou este sábado em Tóquio. Durante esta visita de quatro dias ao Japão, Francisco vai estar em Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades atingidas com bombas atómicas durante II Guerra Mundial. Com o tema do desarmamento nuclear na agenda, o líder da Igreja Católica vai encontrar-se ainda com vítimas do desastre de Fukushima, em 2011.

Sobre "Jornal das 8"