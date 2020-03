Papa pediu aos padres que visitem doentes com Covid-19 numa Itália em quarentena

Toda a Itália está sob quarentena, medida anunciada pelo primeiro-ministro para atrasar a propagação do novo coronavírus.

Giuseppe Conte disse que os italianos só deverão viajar por questões justificadas de trabalho, de saúde ou de necessidade.

Todas as instituições de ensino estão encerradas pelo menos até 3 de abril e foram suspensos todos os eventos públicos, como o campeonado de futebol.

Ainda assim, o Papa Francisco pediu aos padres católicos que visitem os doentes.

