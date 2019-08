A equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha grega de Lesbos resgatou, esta madrugada, 115 migrantes. Durante a tarde, auxiliou mais 47. As imagens partilhadas com a TVI mostram os resgates da madrugada. Primeiro, um bote com cerca de 47 migrantes, dos quais 26 crianças, 11 mulheres e 10 homens. Um outro bote foi localizado mais tarde, transportando 40 migrantes.

Cerca das cinco da manhã, foi recolhido mais um grupo de 28 migrantes que se encontravam numa zona de rochas e penhascos, sem saída por terra.

Desde 2014, a Polícia Marítima já salvou 5 mil 765 pessoas.