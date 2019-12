Primeiro-ministro de Malta acusado de ter nas mãos o sangue de jornalista morta em atentado

Um pequeno país da Europa está em grande sobressalto político e cívico por causa do assassinio de uma jornalista que investigava casos de corrupção e foi morta há dois anos, num atentado à bomba.

Um dos homens mais ricos do país foi detido e acusado de ser cúmplice do homicídio, e de ter ligações com alguns membros do governo.

Nas ruas, milhares de pessoas exigem a demissão do primeiro-ministro, que tem vindo a resistir à pressão, mas já anunciou que se demitirá em janeiro.

Sobre "Jornal das 8"