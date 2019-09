O príncipe britânico Harry visitou um antigo campo de minas terrestres no Huambo, Angola, visitado há 22 anos pela mãe, Diana de Gales, na etapa "mais significativa e comovente" do seu périplo de 10 dias pela África Austral.

O representante da família real britânica chegou a Angola ao final do dia de quinta-feira, depois de ter estado na Cidade do Cabo, na África do Sul e no Botsuana.