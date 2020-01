Príncipe Harry volta a aparecer em público no sorteio da Taça do Mundo de rugby

Duque de Sussex participou no evento, que decorreu no palácio de Buckingham. Meghan Markle está com o filho do casal no Canadá. Esta foi a primeira aparição pública do príncipe Harry desde que anunciou o afastamento da casa real britânica.

