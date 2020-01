Príncipe herdeiro saudita suspeito de ter pirateado telemóvel de Jeff Bezos

Mohammed Bin Salman terá pirateado o telemóvel do dono da Amazon através de um vídeo que enviou por Whatsapp para Jeff Bezos. O propósito, acreditam as Nações Unidas, seria o de obter informções para silenciar as investigações que o jornalista Jamal Khashoggi fazia no Washington Post, jornal que pertence a Bezos.

