Protestos obrigam presidente do Equador a mudar sede do executivo

Milhares de indígenas continuam a protestar no Equador.

Os manifestantes começaram a marcha junto da Casa da Cultura Equatoriana, situada no designado Parque El Arbolito, onde se concentraram desde que começaram a chegar no início da semana, vindos do interior do país em autocarros, camiões e a pé.

Sobre "Jornal das 8"