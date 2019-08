Os detidos estavam a ser transferidos de estabelecimento por terem participado nos confrontos que causaram 58 mortos na prisão de Altamira, no estado brasileiro do Pará. Em comunicado, o governo do Pará informou que 30 reclusos estavam a ser transportados de Altamira para Marabá quando houve uma rixa que resultou na morte de quatro deles. Durante o transporte, os presos estavam algemados e divididos em quatro celas. Os outros 26 reclusos transferidos vão ser colocados em isolamento