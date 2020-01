Queda de avião no Irão: "Provas indicam que o avião foi abatido por um míssil"

Justin Trudeau emitiu uma declaração sobre a queda do avião ucraniano que se despenhou no Irão. Segundo o primeiro-ministro do Canadá, o míssil poderá ter sido disparado sem a intenção de atingir a aeronave. O acidente matou 176 pessoas, das quais 63 eram canadianas.

Sobre "Jornal das 8"