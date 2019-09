Ramalho Eanes foi ao funeral de Chirac

Ramalho Eanes, antigo Presidente da República portuguesa, esteve esta segunda-feira em Paris nas cerimónias fúnebres do ex-chefe de Estado francês Jacques Chirac e lembrou as suas qualidades como a capacidade liderança, assim como a sua proximidade à comunidade portuguesa.

"[Lembro-me de] Um homem com uma vontade de afirmação muito grande, creio que isso mesmo o levou a voluntariar-se para a Guerra da Argélia, podia não ter ido. Era um homem extremamente determinado e com uma grande capacidade de liderança que o levou a ser braço direito de Pompidou", disse o antigo chefe de Estado português, em declarações aos jornalistas, no final da cerimónia na igreja de Saint Sulpice, na capital francesa.