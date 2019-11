Recolher obrigatório imposto na capital da Colômbia

Pela primeira nos últimos 40 anos, foi imposto o recolher obrigatório em toda a capital da Colômbia. Centenas de manifestantes protestaram nas ruas, à noite, inclusive junto à casa do presidente Iván Duque, que, entretanto, promete uma "conversação nacional" para lidar com as queixas populares contra o seu Governo.

Sobre "Jornal das 8"