Reino Unido: Boris Johnson corre risco de não ser eleito no seu círculo eleitoral

As eleições no Reino Unido são já esta quinta-feira e uma sondagem mostra que o partido conservador de Boris Jhonson aumentou a vantagem em relação aos trabalhistas. Mas há ainda um outro problema. Johnson, poderá não ser eleito no seu círculo eleitoral, o que significa que se não for deputado, terá de se demitir.

