A casa da moeda britânica recusou fazer uma moeda comemorativa dos 50 anos da morte da escritora Enid Blyton. A autora das aventuras de "Os Cinco", de "Os Sete" e do "Noddy" foi considerada racista e xenófoba. Estes argumentos indignaram escritores e leitores que defendem que o autor não pode ser confundido com a obra, ainda por cima com o impacto que a escrita de Enid Blyton teve em várias gerações de inúmeros países, Portugal incluído.