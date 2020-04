Rendimento mínimo vital será apresentado aos espanhóis em maio

Rendimento minimo vital, como é conhecido, deve chegar a um milhão de famílias e rondará os 500 euros por mês. A medida, que não pretendia ser uma resposta à pandemia de Covid-19, é agora aguardada com maior urgência devido às consequências económicas da doença: Espanha é o segundo país do mundo com mais infetados, só ultrapassado pelos Estados Unidos da América.

