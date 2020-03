Sequência de tornados no Tennessee fez pelo menos 25 mortos e 38 desaparecidos

O estado norte-americano do Tenessee, no interior do país, foi atingido por uma sequência de tornados.

As tempestades provocaram pelo menos 25 mortos e há 38 pessoas desaparecidas.

Em dia de Super Terça-feira eleitoral, esta sequência de tornados é a pior dos últimos sete anos.

