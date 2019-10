Síria: forças de Assad avançam rumo à fronteira com a Turquia

Situação complexa na Síria, onde as forças do presidente Bashar al Assad estão a avançar em direção à fronteira com a Turquia, depois de um acordo alcançado com os curdos durante o fim-de-semana.

Um desenvolvimento que apenas vem baralhar a teia de ligações entre todos os atores no terreno. Os Estados Unidos estão a retirar mil soldados das forças especiais e o presidente da Turquia sugere que tem um acordo com a Rússia, que tem sido o principal apoio de Assad na guerra civil.

