Síria: presidente turco ameaça Damasco com mais mortes, se não recuar em Idlib

Os combates prosseguem na província de Idlib, na Síria, e as forças governamentais entraram numa cidade estratégica da região. Perante o avanço do exército de Damasco, o presidente turco avisou o regime que, se não recuar, irá sofrer ainda mais baixas do que aquelas que sofreu até agora.

