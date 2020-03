Super Terça-feira: Joe Biden tem noite de glória e passa à frente de Bernie Sanders

A Super Terça-feira trouxe mais clareza na escolha do homem que irá defrontar Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, no final do ano.

Joe Biden, renasceu: ganhou nove dos 14 estados.

Bernie Sanders ganhou nos restantes, incluindo a califórnia, o estado que elege mais delegados para o partido democrata.

E é entre estes dois candidatos que tudo se irá desenrolar a partir de agora, porque o milionário Michael Bloomberg desisitu.

