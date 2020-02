Tailândia: a disputa de terrenos que acabou com um soldado a matar 29 pessoas

Pelo menos 29 pessoas foram mortas por um soldado, num centro comercial, no nordeste da Tailândia. O atacante esteve barricado mais de 10 horas no interior do edifício onde fez dezenas de reféns e a maioria das vítimas mortais. Durante o ataque, o atirador fez publicações no Facebook mas acabou por ser abatido pela polícia.

Uma disputa de terrenos estará na origem do assalto mortal que começou no quartel do militar.

