Tempo louco: neve no Dubai e na Arábia Saudita e calor na Sibéria

As vagas de calor têm sido muito fortes, mesmo para o verão do Hemisfério Sul. Mas o que é mais estranho são as cheias no Dubai e a neve na Arábia Saudita e na Grécia.

E mais ainda: o tempo quente que se faz sentir na Sibéria. A temperatura normal para esta altura do ano chega aos 30 graus negativos. Mas estão sete graus positivos, o que é tempo suficientemente quente para despertar os animais que deveriam hibernar até à primavera.

Sobre "Jornal das 8"