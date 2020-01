Tensão EUA-Irão: Estados Unidos vão enviar mais tropas para o Médio Oriente nos próximos dias

O ataque norte-americano que matou o general iraniano está gerar uma onda de reações internas e externas.

Nos Estados Unidos, o líder democrata do senado acusa Donald Trump de agir sem a autorização do congresso.

Mais 3.500 militares norte-americanos poderão ser destacados para reforçar a segurança na região e travar uma eventual retaliação dos iranianos à morte do general Soleimani.

A embaixada norte-americana no Iraque foi encerrada e os serviços consulares foram suspensos. Os cidadãos norte-americanos residentes no Iraque foram também aconselhados a saírem do país.

