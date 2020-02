Trump confirma primeira morte por Covid-19

Os Estados Unidos confirmam a primeira morte por Covid-19, o vírus que está a assustar o mundo, a cancelar eventos públicos um pouco por todo o lado e que atirou as bolsas para a pior semana desde a falência do Lehman Brother’s, há 12 anos. Nesta altura, há quase 86 mil pessoas contagiadas com Covid-19 e perto de três mil mortes confirmadas.

