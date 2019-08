O presidente dos Estados Unidos promete ao primeiro-ministro britânico um acordo comercial rápido depois do Brexit. O compromisso foi assumido, este domingo, na cimeira do G7, em França, onde chegou de surpresa, onde o tema "Irão" também esteve na agenda do dia. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano foi convidado pelo homólogo francês, encarregue de liderar as conversações com as autoridades do país, com vista a evitar uma escalada de violência na região.