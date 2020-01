Trump vangloria-se do ataque que matou Soleimani

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma proposta para limitar as ações de Donald Trump. Diz que o presidente deve ter o aval do congresso antes de tomar novas decisões militares contra os iranianos. Horas depois deste voto, durante um comício, Trump vangloriou-se do ataque que matou o general Soleimani.